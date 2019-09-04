Доля кредитоспособного населения — потребителей, которые могут получить кредиты без каких либо сложностей, — за первое полугодие 2019 года снизилась до 10,8% по сравнению с итогами первой половины 2018 года (15%). Об этом сообщается в пресс-релизе бюро кредитных историй «Эквифакс».

Снижается доля заемщиков, у которых есть высокий шанс получить кредит (с 24,3% до 20,7%).

За этот же период времени увеличилась доля тех, у кого вероятность получения кредита крайне мала и для кого получение кредита в банках невозможно: с 18,2% до 22,4% и с 6,9% до 8,5% соответственно.

«Снижение за последний год доли потребителей, которым банки, как правило, не отказывают в предоставлении кредитов, может быть связано как с привлечением в банковский сектор сегментов клиентов, с которыми банки длительное время не работали, так и с ростом уровня просроченной задолженности по выдачам с осени 2018 по июнь текущего года», — прокомментировали в организации.