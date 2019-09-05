Банк России прорабатывает возможность распространения Системы быстрых платежей (СБП) на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в первую очередь для переводов между физическими лицами по номеру телефона, сообщает «Коммерсант» . При участии ассоциации «Финтех» ЦБ попросил участников рынка предоставить мнения о перспективах и целесообразности запуска таких переводов до 11 сентября.

В ЦБ о перспективах проекта говорят осторожно: «Приоритетной задачей является подключение банков к СБП и развитие функционала системы. В перспективе мы рассматриваем возможность взаимодействия и с системами других государств, в первую очередь стран ЕАЭС». Раскрывать детали в ЦБ не стали.

Банкиры подтверждают интерес к трансграничным переводам и готовы обсуждать участие в проекте. Сервис может быть востребован в первую очередь у тех, кто поддерживает своих родных и близких, находящихся на территории других стран, входящих в ЕАЭС.

В результате СБП может составить конкуренцию действующим системам денежных переводов. Сначала она будет ограниченной — в СБП возможны только переводы при наличии банковского счета. На страны ЕАЭС, согласно статистике ЦБ, приходится лишь около 30% рынка денежных переводов без открытия счета, лидируют же Узбекистан и Таджикистан, которые не входят в ЕАЭС.

По мнению экспертов, существует риск незаконного вывода денежных средств за границу через новый сервис.