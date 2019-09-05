Доля россиян, занятых в неформальном секторе экономики, во II квартале 2019 года выросла почти на 1,5 млн человек по сравнению с предыдущим кварталом и составила 21,3% от общей численности занятых. Об этом свидетельствуют свежие данные Росстата, сообщает РБК .

По итогам II квартала 2019 года количество занятых в неформальном секторе составило 15,25 млн человек. Всего же во II квартале количество занятых россиян составило 71,6 млн. То есть в неформальном секторе работает каждый пятый россиянин. Из них больше мужчин (8,36 млн), чем женщин (6,89 млн).

Для подавляющего большинства (14,2 млн) работа в неформальном секторе является единственной. Лишь чуть более 1 млн человек совмещают ее с официальным трудоустройством.

Из тех, у кого основная работа неофициальная, 9,4 млн человек работают по найму у физических лиц, индивидуальных предпринимателей, в фермерском хозяйстве; 3,6 млн человек трудятся в сфере предпринимательской деятельности без образования юридического лица (в том числе самозанятые); 1,1 млн человек зарабатывают на собственном домашнем хозяйстве, охотой или рыбной ловлей.

Росстат измерил ненаблюдаемую экономику России Объем ненаблюдаемого сектора можно оценить в 11,7 трлн рублей.

Сильнее всего неформальная занятость развита в республиках Северного Кавказа: Чечне (65,5% от всего занятого населения), Ингушетии (50%), Кабардино-Балкарии (49,6%), Дагестане (43,7%).

Чуть меньше доля неофициально работающих в Республике Алтай и в Крыму (по 41,3%), на Ставрополье (41,6%), в Бурятии (40,5%).

Меньше всего доля занятых в неформальном секторе — в Санкт-Петербурге (10%), Ханты-Мансийском автономном округе (9,7%), Хабаровском крае (9,4%), Мурманской области (8,6%), Ненецком (8,4%) и Ямало-Ненецком (7,6%) автономных округах, в Москве (4,1%) и на Чукотке (1,2%).

По словам экспертов, большая доля неформального сектора в республиках Северного Кавказа обусловлена недостаточным количеством официальных рабочих мест. Особенность Крыма заключается в том, что население полуострова в значительной части занято в обслуживании курортной зоны. А в гостиничном бизнесе зачастую не принято оформлять сотрудников официально, говорят эксперты.