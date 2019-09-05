Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил распространить действие регуляторной гильотины на ЦБ. Такой пункт содержится в отзыве общественной организации на законопроект Минэкономразвития об обязательных требованиях, сообщают «Известия» .

В Минэкономразвития сообщили, что «принято решение о включении обязательных требований, устанавливаемых Банком России, в предметную область регулирования законопроекта». Источник в ведомстве пояснил, что речь идет об абсолютно любых требованиях ЦБ к его поднадзорным организациям. В Минэкономразвития уточнили, что в ближайшее время законопроект будет внесен в Госдуму.

По словам представителей финансовых организаций, такая инициатива должна быть реализована только с учетом мнения коммерческих кредитных организаций и профессиональных банковских объединений при сохранении высокого уровня защиты интересов вкладчиков и инвесторов. Иначе появится риск ухудшения защиты клиентов, что может снизить устойчивость банковской системы. При этом некоторые требования ЦБ действительно избыточны и требуют актуализации.

По мнению экспертов, все полномочия Банка России, которые не касаются денежно-кредитной политики, должны быть пересмотрены — в финансовом секторе, как и в других сферах, что-то давно устарело, что-то нуждается в дискуссии. В дальнейшем регулятор может выступить с отдельной инициативой по сокращению и систематизации собственных требований. Но сегодня главная цель законопроекта Минэкономразвития — отрегулировать нормотворчество в министерствах и ведомствах.