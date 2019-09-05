Объем портфеля микрозаймов во II квартале 2019 года составит 190 млрд рублей, увеличившись за последние 12 месяцев на 43%. Об этом на Ялтинской конференции по микрофинансированию, организованной СРО Союз «Микрофинансовый Альянс», сообщила советник директора департамента микрофинансового рынка Банка России Галина Шарыбкина.

По ее словам, в настоящее время развитие рынка определяют «зрелые» компании, которые работают на микрофинансовом рынке с IV квартала 2016 года. На такие компании приходится 83,2% всего объема выдач займов. Число действующих заемщиков составило 10,5 млн физлиц и индивидуальных предпринимателей.

Она указала, что самый большой рост показал сегмент микрофинансового рынка, предоставляющий займы малым и средним предприятиям, он за год составил 33%.

Общее количество участников микрофинансового рынка, предоставляющих займы предпринимателям, составляет 213, большая часть из них — это государственные фонды, а 39 компаний являются коммерческими МФО.

По словам Галины Шарыбкиной, рынок МФО остается интересным для новых игроков: с IV квартала прошлого года количество новых МФО, выходящих на рынок, превышает количество организаций, покидающих реестр по заявлению.