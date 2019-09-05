На начало 2017 года в отрасли МФО было 52,6 тыс. рабочих мест, на начало 2019 года их число увеличилось до 68,6 тыс. Такие цифры привела в своем выступлении на Ялтинской конференции по микрофинансированию, организованной СРО Союз «Микрофинансовый Альянс», советник директора департамента микрофинансового рынка Банка России Галина Шарыбкина.

При этом она отметила, что количество созданных отраслью рабочих мест сопоставимо с показателями крупных корпораций.

Также она отметила рост отчислений, которые делают МФО по налогу на доходы физических лиц на фоне роста числа сотрудников микрофинансовых организаций. Так, в 2016—2017 годах объем отчислений вырос на 26,9%, в 2017—2018 годах — на 48,9%.

Общий объем налоговых отчислений по всем видам налогов, который микрофинансовый рынок перечислил в российский бюджет, в 2017 году составлял 7,3 млрд рублей, а в 2018 году — уже 12 млрд.