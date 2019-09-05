Доля россиян, которые жертвуют на благотворительность крупные суммы (от 1 тыс. до 5 тыс. рублей), в 2019 году выросла до 25% против 18% в 2018 году. Об этом сообщается в исследовании компании MARC по заказу платежной системы «Мир».

Большая часть россиян, которые оказывали денежную помощь, тратили на пожертвования от 100 до 1 тыс. рублей. Доля таких опрошенных — 36%, и это число не изменилось по сравнению с прошлым годом.

Активнее всего в благотворительной деятельности участвуют люди 25—34 лет, с доходом выше 40 тыс. рублей, руководители среднего звена и специалисты с высшим образованием, жители Приволжского и Северо-Западного федеральных округов.

Однако в 2019 году среди жителей России средний чек на пожертвование равнялся 977 рублям. В 2018 году средний чек в категории «благотворительность» составлял 1 003 рубля, а в 2017-м — 1 310 рублей. Снижение суммы среднего чека связано в первую очередь с увеличением количества пожертвований, совершаемых с помощью банковских карт.

Треть опрошенных выразили готовность помочь людям, пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф.