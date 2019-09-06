Агентство по страхованию вкладов (АСВ) проанализировало обязательства перед 1,6 млн вкладчиков 90 банков, для которых страховой случай наступил после 1 июля 2017 года: среди них больше всего людей от 25 до 50 лет — 40,7%, но по размеру обязательств лидируют клиенты старше 60 лет — 47,8% сбережений, средняя сумма их вклада оказалась самой большой — 455 тыс. рублей, сообщают «Ведомости» .

Эта группа преобладает и среди тех, кто обращался за выплатами не один раз: 54,3% таких вкладчиков старше 60 лет; максимальная доля рискованных вкладчиков со счетами выше застрахованных 1,4 млн рублей также оказалась среди тех, кто старше 60 лет (5,9%).

По словам экспертов, граждане старшего поколения статистически более склонны к накоплению средств, в том числе в форме вкладов: молодые больше нацелены на потребление, а к пенсии люди все больше копят, чтобы получать дополнительный доход, оставить наследство; также для банков, столкнувшихся с проблемами, средства пенсионеров — прекрасный источник фондирования: они реже расторгают вклады досрочно.

Размещая средства, люди учитывают госгарантии; очевидно, при выборе банка ставки влияют на часть вкладчиков всех возрастов, признает представитель АСВ. Тем не менее нет данных, указывающих на связь ставок с возрастными группами, плюс далеко не все банки с отозванными лицензиями предлагали вклады с завышенными ставками, подчеркивает он.