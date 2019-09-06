Сообщения о том, что в правительстве России якобы прорабатывают возможность повышения пенсионного возраста для мужчин и женщин до 70 лет, являются «полным бредом». Об этом заявил источник в аппарате правительства.
«Предположения депутата Рашкина мы можем назвать полным бредом, иначе никак», — заявил источник в аппарате Кабмина.
Ранее депутат Госдумы Валерий Рашкин сообщил, что в России готовится второй этап пенсионной реформы.
СМИ: в Кабмине создана рабочая группа для подготовки второго этапа пенсионной реформы
В правительстве поняли, что первый этап не решил задач, которые были поставлены, и было принято решение приступить ко второму этапу.