Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ответила на критику бизнесмена Олега Дерипаски, предложившего передать антимонопольным органам часть полномочий мегарегулятора.

«Что касается Центрального банка и реформы Центрального банка, есть закон, который определяет наши полномочия, мы в соответствии с этим законом работаем», — заявила Набиуллина, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать предложения Дерипаски.

Выступая накануне на Восточном экономическом форуме, бизнесмен заявил, что создание мегарегулятора на финансовом рынке не оправдало себя, поскольку, по его словам, привело только к росту процентных ставок.

Дерипаска заявил об отсутствии независимой банковской системы в России Дерипаску называют самым последовательным критиком Центробанка из числа крупных предпринимателей.

Банк России действует как мегарегулятор с 2013 когда, когда он, в соответствии с законодательством, начал осуществлять единое регулирование, контроль и надзор за всеми сегментами финансового рынка: банками, страховыми, инфраструктурными, микрофинансовыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также негосударственными пенсионными фондами.

По словам Дерипаски, российские власти, создавая мегарегулятор в лице ЦБ, ставили задачу ускорить экономической рост. Его недовольство, в частности, вызывает чрезмерная доля госсектора в банковской отрасли.