Среднее значение просроченной задолженности по кредитным картам в 2019 году оказалось в половину выше показателя 2018 года, говорится в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс».

Объем выдачи кредитных карт за прошедшие семь месяцев 2019 года превысил 350 млрд рублей. За аналогичный период 2018-го — немногим менее 250 млрд рублей. В прошлом году в указанный период была выдана практически четверть от всех кредитных карт этого года.

Исследование: банки за семь месяцев нарастили выдачу кредиток на 23% При этом вырос и объем денежных средств, под которые были выданы кредитные карты (на 44% до 350 млрд рублей).

Высокая активность в выдаче карт не могла не сказаться на их кредитном качестве. Ранние индикаторы начали сигнализировать о первых проблемах с выдач октября 2018 года, когда просроченная более 30 дней задолженность по картам составила 2,2%, а в ноябре и декабре — 2,5% и 2,8%. Данный тренд не изменился с наступлением 2019 года.