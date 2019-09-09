Большинство россиян считают, что в настоящее время лучше сберегать деньги (66%) и меньше тратить, четверть опрошенных придерживается мнения, что лучше побыстрее потратить сбережения (23%). Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Также увеличилась доля россиян, которые считают, что сейчас хорошее время для крупных покупок (28% против 24% в июле 2019 года).

Исследование: россияне стали экономнее развлекаться на выходных Аналитики изучили траты по кредитным картам на развлечения в первом полугодии 2019 года и сравнили полученные результаты с аналогичным периодом прошлого года.

Среди россиян, оценивших материальное положение своей семьи как хорошее или очень хорошее, за вложение свободных финансов в банк высказались 64% респондентов. Треть россиян предполагают, что деньги из банков сейчас лучше забрать (32%).

Большинство россиян (63%) хранят сбережения в рублях, 10% опрошенных хранят свои сбережения в иностранной валюте, половина из них — в долларах (5%), а 33% россиян не имеют сбережений.

За курсом доллара следят 54% россиян. При этом 61% респондентов предполагают, что через три месяца среднее значение доллара будет 68 рублей, а 46% опрошенных считают, что стоимость доллара через год будет равна 73 рублям.