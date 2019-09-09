Общий уровень безработицы в России снизился в июне 2019 года до 4,4%, достигнув исторического минимума с 1991 года, говорится в сообщении Минтруда. Общая численность безработных составила на конец июня 3,3 млн человек. Уровень регистрируемой безработицы сохранился на уровне 0,99%.

Средняя продолжительность регистрируемой безработицы по состоянию на 1 июля 2019 года составила 4,9 месяца, уменьшившись по сравнению со значением годом ранее, что и позволило сохранить низкий уровень безработицы, несмотря на увеличение численности граждан, зарегистрированных в течение полугодия в качестве безработных. Наиболее значительное снижение средней продолжительности безработицы достигнуто среди молодежи: с 5,2 до 4,4 месяца.

Росстат: число безработных в июле снизилось на 6,6% в годовом выражении По отношению к июню 2019 года этот показатель вырос на 0,9%.

В качестве безработных в течение первого полугодия 2019 года зарегистрировано 885,4 тыс. граждан, что на 18,7% больше, чем в первом полугодии 2018 года. Это во многом связано с повышением размера пособия по безработице: максимальный размер пособия составляет 8 тыс. рублей, для лиц предпенсионного возраста — 11,28 тыс. рублей, говорится в сообщении ведомства.