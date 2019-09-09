ВВП России во II квартале 2019 года вырос на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что совпадает с предварительной оценкой. Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные в понедельник.

«Индекс физического объема валового внутреннего продукта во II квартале 2019 года относительно соответствующего периода 2018 года, по предварительной оценке, cоставил 100,9%, относительно I квартала 2019 года — 108,1%», — отмечается в сообщении.

По данным Минэкономразвития, во II квартале этого года рост ВВП России оценивается в 0,8% в годовом выражении против 0,5% в I квартале.

