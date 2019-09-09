Центробанк повысил прогноз структурного профицита ликвидности банковского сектора России на конец текущего года с 3,2—3,5 трлн рублей до 3,4—3,7 трлн. Об этом говорится в проекте «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2020 год и период 2021 и 2022 годов».



«После увеличения в 2018 году с 2,6 триллиона до 3 триллионов рублей за январь — август 2019 года структурный профицит повысился до 3,3 триллиона рублей. В целом по итогам года ожидается его дальнейший рост до 3,4—3,7 триллиона рублей», — говорится в документе.

По данным регулятора, в этом году в банковском секторе сохранялся структурный профицит ликвидности. Это означает, что на счетах банков в ЦБ денежных средств было больше, чем им необходимо для выполнения обязательных резервных требований и проведения платежей, и Банк России проводил аукционы по абсорбированию ликвидности.

«В дальнейшем на фоне проведения отложенных покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации бюджетного правила в базовом сценарии ожидается рост структурного профицита ликвидности. Так, профицит ликвидности банковского сектора в базовом сценарии составит 4,8 триллиона рублей к концу 2022 года, в сценарии с высокими ценами на нефть — 4,3 триллиона рублей», — заключили в Центробанке.