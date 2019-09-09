Банк России рассматривает три сценария среднесрочного прогноза развития экономики: базовый – как основной сценарий, на основе которого принимаются решения по денежно-кредитной политике, и дополнительные сценарии — с высокими ценами на нефть и рисковый сценарий. Об этом говорится в проекте «Основных направлений денежно-кредитной политики Банка России на 2020—2022 годы».

Сценарии макроэкономического прогноза различаются в первую очередь в части предпосылок о внешних условиях для российской экономики.



«В базовый сценарий закладывается замедление роста мировой экономики и снижение цен на нефть. В сценарии с высокими ценами на нефть предполагается, что темпы роста внешнего спроса и цены на энергоносители будут выше, чем в базовом сценарии. В качестве предпосылок рискового сценария рассматривается выраженное и продолжительное ухудшение внешних условий на всем прогнозном горизонте, в том числе более резкое и глубокое снижение цен на нефть», — отмечается в документе.

В базовом сценарии Банк России исходит из постепенного снижения цены на нефть марки Urals до 50 долларов за баррель к началу 2021 года и ее сохранения вблизи этого уровня в дальнейшем. Таким образом, среднегодовая цена на нефть в базовом сценарии составит 63 доллара за баррель в 2019 году, снизится до 55 долларов за баррель в 2020 году и будет находиться на уровне 50 долларов за баррель в 2021–2022 годах.



Годовую инфляцию в базовом сценарии Банк России прогнозирует в диапазоне 4–4,5% по итогам 2019 года и ее сохранение вблизи 4% в дальнейшем. Рост российской экономики в 2021–2022 годах в базовом сценарии ускорится до 1,5–2,5% и 2–3% соответственно.



Ключевым отличием сценария с высокими ценами на нефть от базового сценария являются более высокие темпы роста мировой экономики на среднесрочном прогнозном горизонте. В этом сценарии мировые цены на нефть постепенно сходятся к уровню 75 долларов за баррель к началу 2021 года и остаются вблизи этого уровня в дальнейшем.



Прогноз инфляции в рамках сценария с высокими ценами на нефть в целом близок к базовому прогнозу. «Более быстрое расширение внутреннего спроса, чем в базовом сценарии, вместе с вкладом нефтегазового налогового маневра окажут небольшое повышательное давление на инфляцию в 2019—2020 годах. Влияние этих факторов на инфляцию будет отчасти компенсировано понижательным эффектом переноса курсовой динамики, так как рубль, по оценкам Банка России, будет несколько крепче, чем в базовом сценарии. В этих условиях с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в 2019 году будет находиться в том же интервале, что и в базовом сценарии, и в 2020—2022 годах будет складываться вблизи 4%», — указывает регулятор.

Темпы роста российской экономики в 2020—2022 годах в этом сценарии сложатся несколько выше, чем в базовом сценарии. «Это преимущественно связано с более благоприятными внешними условиями на прогнозном горизонте. Повышение цен на нефть и в целом более высокие, чем в базовом сценарии, темпы роста мировой экономики окажут дополнительную поддержку деловым настроениям, потребительской и инвестиционной активности», — поясняется в проекте.



Рисковый сценарий предполагает значительное ухудшение внешних условий на всем прогнозном горизонте, начинающееся в I квартале 2020 года. В основе такого развития событий лежит гораздо более существенное, чем в базовом сценарии, снижение темпов роста мировой экономики, носящее характер выраженной циклической рецессии с отложенным восстановлением, отчасти спровоцированной торговыми спорами.

«Замедление мирового экономического роста будет сопровождаться значительным усилением волатильности на мировых финансовых рынках, снижением глобальной склонности к риску, а также резким и глубоким падением мировых цен на нефть», — отмечает регулятор.

Так, в рисковом сценарии предполагается снижение мировых цен на нефть до 25 долларов за баррель в 2020 году (в наиболее острой фазе кризиса — до 20 долларов за баррель) за счет значительного сокращения спроса на энергоносители в мире и существенного ухудшения ожиданий относительно перспектив роста мировой экономики. При этом в 2021—2022 годах дальнейшее закрепление мировых цен на нефть на низком уровне (около 30—35 долларов за баррель) предполагает действие факторов со стороны предложения, в частности ухудшение координации добычи нефти в рамках ОПЕК+ при значительном росте добычи вне ОПЕК.



Прогноз инфляции в рисковом сценарии предполагает краткосрочное, но значительное повышение годовой инфляции до 7—8% в 2020 году (в 2019 году — 4—4,5%). Основными факторами этого станут ослабление рубля и рост курсовых и инфляционных ожиданий. При этом с учетом снижения чувствительности внутренних цен к изменениям внешних факторов, в том числе в условиях последовательного проведения политики таргетирования инфляции и процессов импортозамещения, темпы роста цен в 2020 году будут существенно ниже, чем в эпизоде кризиса 2014—2015 годов.

С учетом своевременной реакции денежно-кредитной политики годовая инфляция начнет снижаться во второй половине 2020 года и приблизится к 4% в начале 2021-го. Однако в условиях укрепления рубля после его значительного ослабления в начале 2020 года годовая инфляция будет сохраняться несколько ниже 4% в 2021—2022 годах и начнет возвращаться к цели ближе к концу прогнозного горизонта.

«Предполагаемое в рамках рискового сценария ухудшение внешних условий с начала 2020 года (в том числе заметное снижение внешнего спроса) станет причиной экономического спада в 2020 году, в результате которого темп прироста ВВП по итогам года составит минус 1,5% — минус 2% после 0,8—1,3% в 2019 году. При этом вклад в снижение выпуска внесут динамика потребления, инвестиций и экспорта. В 2021—2022 годах по мере адаптации к изменившимся внешним условиям экономика перейдет к восстановительному росту и в 2021 году вырастет на 1—2%, а в 2022-м — на 3,5—4,5%», — поясняется в документе.

В то же время сдержанной на всем прогнозном горизонте останется динамика экспорта на фоне медленного восстановления мировой экономики.



В прогнозных сценариях Банк России учитывает, что кроме внешних факторов значимое влияние на экономическую динамику и инфляцию на прогнозном горизонте будут оказывать и внутренние факторы, включая проводимую экономическую политику.



При этом решения Банка России по денежно-кредитной политике, нацеленные на стабилизацию годовой инфляции вблизи 4%, будут в значительной мере зависеть от подходов к экономической, в том числе бюджетной, политике, отмечает регулятор.