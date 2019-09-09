Девалютизация кредитов и депозитов, которая активно продолжается в течение последних лет, способствует ослаблению влияния внешних факторов на финансовый сектор РФ. Об этом говорится в проекте «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2020 год и период 2021 и 2022 годов», подготовленном Центробанком.



«Девалютизация кредитов и депозитов, устойчиво продолжавшаяся в последние годы, также способствует ослаблению влияния внешних факторов на внутренний финансовый сектор и повышает значение внутренних процентных ставок при принятии решений населением и бизнесом. Сохранение этой тенденции в будущем, чему будет способствовать в том числе поддержание ценовой и финансовой стабильности, окажет положительное влияние на эффективность работы трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики», — говорится в документе.

По данным ЦБ, в настоящий момент на формирование уровня, динамики и волатильности цен в РФ оказывают влияние немонетарные факторы со стороны как внешнеэкономических условий (включая динамику мировых цен на энергоносители), так и внутренних факторов, таких как несовершенная конкуренция, недостаточное развитие логистической инфраструктуры, ограниченность внутреннего предложения отдельных категорий потребительских, сырьевых и инвестиционных товаров, дефицит квалифицированных кадров и других.

«Нивелирование влияния факторов данной группы может снизить инфляционное давление и ценовую волатильность, что будет вносить вклад в дальнейшее снижение уровня инфляционных ожиданий и их чувствительности к разовым событиям. Способствовать снижению влияния немонетарных факторов на инфляцию будет работа, проводимая органами государственной власти, в которой Банк России принимает участие», — заключил регулятор.