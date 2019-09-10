Наиболее эффективной моделью использования средств российского суверенного фонда — Фонда национального благосостояния (ФНБ) — является норвежская, предполагающая широкий набор активов для инвестиций, сообщает РБК . К такому выводу пришли экономисты банка Nordea Татьяна Евдокимова и Григорий Жирнов в сентябрьском обзоре «Стоит ли тратить Фонд национального благосостояния?».

Как поясняют аналитики Nordea, суверенный фонд Норвегии активно инвестирует в акции зарубежных компаний и облигации развивающихся стран. Эта схема «существенно отличается от консервативной инвестиционной стратегии ФНБ, ориентированной на вложения в максимально надежные активы, прежде всего суверенные облигации», отмечают они. Так, применение «норвежской модели» весьма целесообразно, поскольку может повысить доходность вложений ФНБ. Среднегодовая доходность ФНБ в последние годы составляла около 1,5% против 5,9% в год в среднем с 1998 года для фонда Норвегии, утверждают они.

Нефтяной фонд Норвегии является крупнейшим в мире суверенным фондом (более 1 трлн долларов активов под управлением, около 250% ВВП), в который направляются все нефтяные доходы страны. Ежегодно правительство может использовать 4% его объема.

Другие рассматриваемые варианты использования средств ФНБ — выдача экспортных кредитов зарубежным покупателям российской несырьевой продукции и инвестиции внутри России в инфраструктурные проекты, пишут аналитики Nordea.

Минфин: объем ФНБ в августе увеличился на 300 млрд рублей За месяц показатель вырос на 303 млрд рублей.



Несмотря на то что дополнительные инфраструктурные расходы способны придать ускорение российской экономике, экономисты Nordea видят риски в этом направлении инвестирования средств ФНБ. Многие инфраструктурные проекты далеки от финальной стадии проработки, отмечают эксперты. По их мнению, прежде чем начать вкладывать в них средства ФНБ, правительству необходимо провести качественный анализ эффективности всех проектов, которые были профинансированы из средств ФНБ с 2014 года. Кроме того, критерии окупаемости выбираемых проектов должны быть прозрачными.

Ускорение роста ВВП за счет инвестирования средств ФНБ может снизить стимулы к необходимым российской экономике структурным реформам, предупреждают экономисты Nordea. Если цена на нефть сохранится на уровне 60 долларов за баррель, а правительство будет сберегать лишь половину нефтегазовых доходов, инвестируя остальные, то дополнительные инвестиции составят в среднем 12,5 млрд долларов в год, что не превышает 1% ВВП.

В текущих российских реалиях шанс вывести экономику из застоя и сделать ее конкурентоспособной может появиться, только если государству удастся эффективно распорядиться накопленными ресурсами, сформировав в системе предпосылки для роста, считает главный аналитик «БКС Премьера» Антон Покатович. Большинство негативных эффектов, которые могут возникать при возвращении части средств из ФНБ в экономику, включая рост проинфляционных рисков, могут быть в значительной мере сглажены правильным использованием этих накоплений, считает он. Возвращаться к жесткому накоплению государству стоит, когда экономика выйдет на устойчивую траекторию роста, отличающегося от околостагнационного, заключил эксперт.