Внешнеторговый оборот России в январе — июле 2019 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,3% и составил 377,3 млрд долларов.

Сальдо торгового баланса сложилось положительным в размере 104,8 млрд долларов, оказавшись на 6,9 млрд меньше, чем в январе — июле 2018-го.

Экспорт России за период составил 241,1 млрд долларов (минус 3,2% к январю — июню 2018-го). Основой российского экспорта в январе — июле 2019 года традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 64,2%.

Импорт России в январе — июле 2019 года составил 136,2 млрд долларов (минус 0,7% в годовом выражении).