Значение индекса кредитного здоровья во II квартале 2019 года составило 92 пункта, увеличившись на 1 пункт по сравнению с предыдущим кварталом (91 пункт), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и компании FICO. В последний раз индекс кредитного здоровья показывал положительную квартальную динамику более года назад — в I квартале 2018 года (94 пункта), а после этого больше года снижался.

Вместе с ростом федерального значения индекса во II квартале 2019 года показатель вырос и в семи из восьми федеральных округов (ФО). При этом в Северо-Западном и Сибирском ФО индекс прибавил сразу 2 пункта, а в Центральном, Дальневосточном, Южном, Уральском и Приволжском ФО вырос на 1 пункт. В Северо-Кавказском ФО индекс кредитного здоровья остался без изменений.

По состоянию на 1 июля 2019 года в трех федеральных округах РФ значение индекса было выше общероссийского показателя. Лидерами являются Центральный (97 пунктов), Северо-Западный (95 пунктов) и Приволжский (94 пункта) федеральные округа. Уральский, Южный и Северо-Кавказский, Дальневосточный и Сибирский округа находятся ниже общероссийского уровня.