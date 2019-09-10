Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал к первому чтению при условии доработки законопроект, расширяющий полномочия Агентства по страхованию вкладов (АСВ) при конкурсном управлении имуществом несостоятельных банков.

Законопроект предусматривает, что временная администрация по управлению кредитной организацией после отзыва у банка лицензии будет осуществлять те же функции и обладать теми же полномочиями, которые предоставлены арбитражному управляющему в соответствии с законом о банкротстве. Функции временной администрации возлагаются на основании приказа ЦБ на АСВ.

Эти меры позволят ускорить сроки расчетов с кредиторами несостоятельных банков, повысить процент удовлетворения их требований и придать дополнительный импульс экономическому развитию путем возврата активов в хозяйственный оборот, говорится в пояснительной записке. Так, средний срок проведения ликвидационных процедур может быть сокращен с трех до полутора лет, а расходы на такие мероприятия — уменьшены на 50%, полагают авторы проекта.

Также предлагается обязать реализовать непрофильные активы в срок до 1 января 2023 года в порядке и на условиях, аналогичных установленным законом о приватизации государственного и муниципального имущества. Средства, полученные по итогам приватизации санируемых банков, предлагается направлять на возврат кредитов ЦБ.