Чистый отток капитала из России (чистое кредитование нерезидентов) за восемь месяцев составил 26,1 млрд долларов, превысив в 1,3 раза показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные комментария ЦБ «Оценка ключевых агрегатов платежного баланса Российской Федерации в январе — августе 2019 года» .



«Положительное сальдо финансовых операций частного сектора в январе — августе 2019 года составило 26,1 млрд долларов США (20,6 млрд долларов США в январе — августе 2018 года). На динамику показателя повлияло преимущественно увеличение иностранных активов банков и прочих секторов. Совокупные внешние обязательства, сформировавшиеся вследствие разнонаправленных потоков по погашению внешнего долга банками и привлечению средств прочими секторами, оказали практически нейтральное влияние на величину результирующего показателя», — говорится в обзоре.

Напомним, в конце прошлого года ЦБ изменил терминологию в статистике внешнего сектора, начав вместо понятия «чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором» использовать термин «финансовые операции частного сектора». Как разъяснялось в материалах ЦБ , положительное сальдо финансовых операций частного сектора соответствует чистому кредитованию, отрицательное — чистому заимствованию.

Профицит счета текущих операций платежного баланса России, по оценке ЦБ, в январе — июле 2019 года составил 54,4 млрд долларов против 64,2 млрд в сопоставимом периоде 2018 года. Такая динамика показателя определялась уменьшением положительного сальдо торгового баланса на 10,3 млрд долларов за счет снижения стоимости экспортных поставок энергетических товаров на фоне неблагоприятной рыночной конъюнктуры.



«Международные резервы в результате операций выросли на 45,4 млрд долларов США (36,1 млрд долларов США в январе — августе предыдущего года). Как и годом ранее, основной объем их пополнения обеспечен покупкой валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила и поступлением средств от размещения суверенных ценных бумаг на международном рынке», — говорится в материале ЦБ.