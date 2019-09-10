Величина структурного профицита ликвидности банковского сектора РФ выросла в августе на 0,6 трлн рублей, до 3,3 трлн. Такие данные приводятся в очередном выпуске комментария ЦБ «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки».



«Главным образом это было связано с дальнейшим ростом спроса банков на операции Федерального казначейства (ФК). Так, за месяц их суммарная задолженность по депозитам, операциям репо и «валютный своп» с ФК возросла на 0,4 триллиона рублей (за июнь — август — почти на 1,2 триллиона рублей)», — отмечается в обзоре.

По данным ЦБ, основной объем средств был размещен в банки на сроки от 90 дней, в том числе по фиксированным процентным ставкам. «Несколько компенсировали сформировавшиеся притоки ликвидности перечисление дивидендов крупных государственных компаний на бюджетные счета в Банке России, проведение банками налоговых платежей клиентов и продолжение размещения ОФЗ Минфином России при сезонно умеренных бюджетных расходах», — уточнили в Центробанке.