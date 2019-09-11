Рестораторы совместно с банками разрабатывают технологические решения, позволяющие посетителям заведений перечислять вознаграждение с использованием банковских карт, сообщает «Коммерсант» .

ГК «Шоколадница» осенью планирует протестировать систему электронных чаевых совместно с банком «Русский Стандарт». До конца 2019 года возможностью заплатить чаевые официанту смогут воспользоваться держатели карт Visa. Свое технологическое решение готовят и в Тинькофф Банке. Принадлежащая Сбербанку «Фудплекс» разработала специальное приложение Plazius для пользователей любой платежной системы.

О результатах работы сервиса Plazius рассказал владелец ресторанов «Цур-Цум» и Brocard Георгий Ташкер. По его словам, официанты стали получать больше чаевых.



«Безналичные чаевые Plazius — это удобная возможность для гостей, которые не носят с собой наличные. Благодаря сервису наши официанты стали получать больше чаевых. После подключения функционала безналичной оплаты чаевых суммарный объем чаевых вырос на 15—20%», — прокомментировал он для пресс-службы «Фудплекс».



По словам экспертов, вместе с отказом от наличности падает и количество чаевых. Рестораторы вынуждены искать решения, чтобы остановить отток персонала. Некоторые работодатели переводят чаевые в официальный статус, проводят оплату через свою кассу, но в этом случае процедура сильно усложняется, так как рестораторам придется оплатить налоги.

В «Русском Стандарте» поясняют, что чаевые не облагаются налогами: между клиентом и официантом заключается договор дарения, а подобные сервисы освобождают бухгалтерию ресторана от участия в процессе, если последний примет решение принимать чаевые по безналичному расчету.