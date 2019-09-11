Объем бюджетных нарушений в прошлом году составил 426,2 млрд рублей, говорится в заключении Счетной платы на отчет об исполнении федерального бюджета за 2018 год. По сравнению с 2017 годом общая сумма выявленных нарушений уменьшилась на 121,1 млрд рублей, или на 22,1%.

Самый большой объем нарушений связан с неправильным отражением в учете фактов хозяйственной жизни — 308,086 млрд рублей. На втором месте оказались нарушения при использовании средств федерального бюджета, а также при оказании услуг населению государственными учреждениями (на 73,64 млрд рублей). На третьем месте — нарушения в сфере госзакупок (на 18,713 млрд рублей).

Объем нарушений бюджета при использовании средств федерального бюджета без достижения социально-экономического результата составил 9,193 млрд рублей; объем иных нарушений — 16,46 млрд рублей.

В результате изменений, внесенных Минфином в бюджетную отчетность за 2018 год по фактам недостоверности бюджетной отчетности, валюта баланса исполнения федерального бюджета увеличилась на сумму 75,615 млрд рублей, при этом нефинансовые активы — на 49,917 млрд рублей, финансовые активы — на 25,698 млрд рублей, обязательства — на 26,465 млрд рублей.