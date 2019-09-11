Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова считает, что государство должно помогать гражданам, которые оказались в сложной ситуации после банкротства банка или предприятия, где они работали. Об этом она заявила в среду во Владивостоке на Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы обеспечения прав и свобод человека и гражданина».

«Сегодня, конечно, мы хотели бы поставить перед органами власти вопрос о том, что нужно ставить барьеры, чтобы все недостатки в образовании правовом и в ошибках ложились на плечи государства. Сегодня обанкротившийся банк или обанкротившееся предприятие отвечает перед людьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию из-за этого банкротства, только как юридическое лицо. Но собственники банка, предприятия, крупного юридического лица уходят от ответственности и остаются с этими активами, которые переведены порою по закону, но очень несправедливо в их личную собственность. Они не отвечают перед гражданами», — сказала Москалькова.

Она отметила, что решения в каждой конкретной ситуации должны приниматься в том числе из принципа справедливости. В качестве примера она привела ситуацию с валютной ипотекой.

«Когда я обратилась к президенту Российской Федерации [Владимиру Путину] с просьбой помочь валютным ипотечникам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, президент поддержал это, исходя из принципа справедливости. Нет, закон был не на стороне этих людей, потому что они совершенно добровольно и самостоятельно подписали договор о том, что они закладывают свое единственное имущество под эту ипотеку. Но справедливо ли было, что люди, рассчитывая на стабильность государства и банковской системы, в результате форс-мажорных обстоятельств не смогли отдать долг и более 7 тысяч человек, которые были в поле моего зрения, должны были по решению суда, вынесенному законно и обоснованно, <…> оказаться на улице? Мы <…> смогли подняться над этим принципом законности до принципа справедливости и помочь людям решить этот вопрос», — сказала Москалькова.