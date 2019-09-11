Подписано поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках регуляторной гильотины с 1 января 2020 года, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Я буквально сегодня перед тем, как встретиться с вами, подписал поручение о том, что акты СССР и РСФСР должны прекратить свое действие до конца этого года, точнее с 1 января следующего года. Для этого нужно оценить, что и как делать», — сказал Медведев.

Премьер-министр допустил возможность пилотного применения ряда подходов по регуляторной гильотине в некоторых российских регионах.

«Очевидно, что то, как эти требования (в рамках регуляторной гильотины. — Прим. ред.) будут применяться, в значительной степени связано с политикой региональных властей и с деятельностью региональных представителей контрольных ведомств. Поэтому я согласен, если мы рассмотрим возможность пилотного применения подходов. Давайте выделим несколько регионов — десять, двенадцать, тринадцать, — чтобы посмотреть», — сказал Медведев, отвечая на предложение предпринимателя Сергея Миронова ввести пилотные проекты по регуляторной гильотине в регионах.