Приток иностранных инвестиций в экономику РФ в 2019 году будет на 50% выше, чем годом ранее, сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в программе «Диалог» на телеканале «Россия 24».

По данным ЦБ, приток прямых иностранных инвестиций в Россию в 2018 году составил 8,8 млрд долларов.

«Россия столкнулась с очень большим количеством геополитических вызовов, падением цен на нефть, и, соответственно, это вызвало некий отток инвестиций. Но мы видим, что ситуация изменилась благодаря четким действиям президента, председателя правительства, правительства, мы видим восстановление инвестиций. В этом году, по нашим прогнозам, приток иностранных инвестиций будет на 50% больше, чем в прошлом году», — заявил он и добавил, что РФПИ целенаправленно работает над привлечением инвестиций.