Доступ к данным о доходах россиян предлагается предоставить квалифицированным бюро кредитных историй (БКИ), чтобы они, а не банки рассчитывали показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков и отправляли кредитным организациям готовый показатель. Об этом рассказал «Известиям» глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, пока комитет рассматривает вопрос получения квалифицированными БКИ официальных доходов из Пенсионного фонда России и ФНС.

В ходе обсуждения этого вопроса на закрытой встрече в Ассоциации банков России кредиторы предложили предоставлять им ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи. В ПФР отметили, что по закону персональные данные не могут передаваться без согласия гражданина. Предоставление сведений о действующих договорах займа без разрешения клиентов может привести к нарушению прав граждан, пояснили «Известиям» в ЦБ.

Банк России предлагает установить предельную цену за такую информацию, привязав ее к среднерыночной стоимости кредитного отчета, которую регулятор будет вычислять и публиковать на своем сайте. Сейчас этот показатель не высчитывается. Анатолий Аксаков пояснил, что основные затраты квалифицированных бюро кредитных историй на расчет ПДН — это единовременные расходы на доработку программных продуктов. По этой причине тарифы для банков должны быть разумными и низкими, считает он.

По мнению экспертов, предполагается, что на основе действующих БКИ создадут три-четыре квалифицированных, которые и будут собирать информацию со всех 12 и рассчитывать показатель долговой нагрузки россиян. Стоимость услуг БКИ не фиксированная и зависит от объема запросов: чем их больше, тем ниже цена одного отчета. Так, с согласия физлица банк может получить информацию о нем за 16 рублей. При попытке проанализировать долговую нагрузку 40—80 млн заемщиков эта сумма превратится в 0,64—1,28 млрд рублей расходов.