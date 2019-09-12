Переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год-два рассматривают лишь 12% работодателей, а в долгосрочной перспективе — 8%, подавляющее большинство работодателей (76%) вообще не рассматривают переход на сокращенный трудовой график и считают, что ради четырехдневки им придется снижать зарплату и нанимать новых людей, а и то, и другое очень плохо — производительность труда упадет, переработок станет больше, выгорание усилится, а трудовая дисциплина ухудшится. Не видят никаких недостатков в четырехдневной рабочей неделе лишь 10% работодателей, говорится в опросе портала HeadHunter, проведенного по просьбе «Ведомостей» .

Кроме того, 19% работодателей расценивают переход на четырехдневную рабочую неделю как безоговорочно целесообразный для их компании, 51% респондентов считают основным преимуществом перехода уменьшение выгорания сотрудников, 37% — более эффективное использование рабочего времени, примерно треть — улучшение здоровья сотрудников.

По данным опроса, 49% работодателей не считают целесообразным переход их компании на четырехдневную рабочую неделю. При этом 40% отмели эту возможность сразу, а 9% — после проведения предварительных расчетов. Примерно треть противников перевода своих компаний на четырехдневку указывают на то, что придется нанимать новых людей; главный недостаток четырехдневки — необходимость снижения зарплат (так думают 48% респондентов в целом и 56% тех, кто считает переход нецелесообразным), второй по значимости недостаток — снижение производительности труда (уверены 38% опрошенных в целом и 58% противников перевода их компаний на четырехдневку).

Медведев исключил переход на рабочую четырехдневку для урезания зарплаты Необходимо ввести гибкое регулирование, чтобы человек мог сам планировать свое рабочее время.

По словам представителей компаний, в последние годы в России во всех отраслях идет сокращение объема работ, и сейчас его слишком мало, чтобы обеспечить полную занятость всего экономически активного населения (по данным Росстата, численность населения, занятого в экономике России, в июне 2019 года составляла 71,6 млн человек), в этом году фонд рабочего времени в России составляет 1 970 часов в год при 40-часовой рабочей неделе — можно безболезненно сократить фонд рабочего времени до 1 700 часов в год для всех категорий трудящихся, только надо сокращать не дни, а рабочие часы.

Также многие сотрудники с невысокими зарплатами, получив дополнительный день отдыха, начнут искать дополнительные заработки, так как у них появится три свободных дня, — фактически они будут трудиться без выходных, что скажется на их продуктивности.