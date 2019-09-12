Центральный банк РФ разрабатывает программы по финграмотности для внедрения их в систему образования. Об этом в интервью агентству «Прайм» сообщил руководитель службы по защите прав потребителей ЦБ России Михаил Мамута.

«Мы активно наверстываем упущенное. Вместе с Министерством просвещения уделяем большое внимание образовательной составляющей повышения финансовой грамотности… Но ведь хотим мы того или нет, наши дети уже лет с трех живут в Интернете. Да, они не ищут специально финансовые услуги, их не интересуют кредит, Forex, биткоин и так далее. Однако в том или ином виде продвижение финансовых услуг интегрировано во многие игры и развивающие приложения. Мы не можем изолировать детей от этого мира, значит, пусть лучше у них будет базовое понимание разных видов финансовых услуг и рисков, соответствующее их возрасту. А затем следует начальное образование, среднее, высшее — мы поставили задачу внедрить элементы финграмотности во все основные программы и сейчас, например, уже работаем над программами для старших классов и для высшей школы», — сказал он.

Мамута отметил, что до 2021 года планируется завершить базовую часть работ по интеграции финансовой грамотности в образовательный процесс.

«Включение финграмотности в образование — это только часть, хотя и значительная, масштабной работы в данной области. Так, большое внимание мы уделяем онлайн-проектам: только в первом полугодии 2019 года Банк России провел более 63 тысяч онлайн-уроков, слушателями которых стали 460 тысяч школьников, а число просмотров составило 1 миллион 200 тысяч… В материалах сайта в простой форме разбираются ситуации, с которыми может столкнуться каждый — от необходимости взять кредит и выбрать наиболее удачный вариант накопления денег до поиска оптимальной стратегии формирования будущей пенсии», — уточнил он.