Ассоциация банков России (АБР) предложила процедуру «номинации» для борьбы с анонимностью владельцев децентрализованных криптовалют. Концепцию представил вице-президент АБР Анатолий Козлачков на Международном банковском форуме в Сочи.

По словам Козлачкова, уже существует ПО, которое может определять владельца электронного кошелька и объем его активов. АБР предлагает эту процедуру легализовать.

Предполагается, что по заявке кредитора специализированные агенты рынка смогут предоставлять услуги по установлению владельцев цифровых активов. Согласно концепции, которую предлагает ассоциация, признать лицо владельцем виртуального актива впоследствии может только суд. За сокрытие цифровых активов предлагается ввести уголовную ответственность.

Номинация владельцев виртуальных активов позволит погрузить криптовалюты в хозяйственную деятельность, отмечает Козлачков. АБР также предлагает ввести налогообложение виртуальных активов: сделки по покупке товаров за криптовалюту облагать налогом как товарообменную операцию, сделки по продаже криптовалют — налогом на прибыль.