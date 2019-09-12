ЦБ допускает инфляцию в РФ ниже 4% по итогам 2019 года на фоне реализации разовых факторов, заявил журналистам глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин в кулуарах Международного финансового форума.

«Наш прогноз — 4—4,5%. Естественно, если реализуется какой-то другой набор разовых факторов, наверное, ниже 4% при каком-то стечении обстоятельств возможно», — сказал он.