Агентство по страхованию вкладов (АСВ) совокупно вернуло Банку России 152 млрд рублей по открытой кредитной линии, рассказал глава Агентства по страхованию вкладов Юрий Исаев на Международном банковском форуме в Сочи. Из них 107 млрд было возвращено в 2019 году, уточнил он.

«Пока мы находимся в графике. По плану должны окончательно расплатиться в четвертом квартале 2022 года», — отметил Исаев.

Остаток задолженности на 1 сентября 2019 года составляет 690 млрд рублей.

Напомним, в 2015 году ЦБ открыл АСВ кредитную линию в размере 820 млрд рублей. В 2017-м кредитная линия по просьбе АСВ была увеличена на 210 млрд рублей, а срок погашения продлен на пять лет.