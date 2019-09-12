ЦБ настаивает на скорейшем принятии закона, вводящего запрет на смену фонда, управляющего пенсионными накоплениями. Об этом в кулуарах Московского финансового форума сообщил зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Законопроект, меняющий систему перевода пенсионных накоплений, регулятор надеется рассмотреть уже этой осенью.

Идею запретить переходы между НПФ и управляющими компаниями поддерживают и в Минфине. По словам заместителя министра финансов Алексея Моисеева, на пенсионном рынке «в погоне за клиентом» по-прежнему нарушаются права граждан. Он уточнил, что речь идет о заморозке сроком на три года. При этом ни в Минфине, ни в ЦБ не называют срока, когда запрет на перевод пенсионных денег может вступить в силу.

«Мы будем настаивать на замораживании досрочных переходов. К сожалению, стабилизации на рынке переходов, несмотря на законодательные поправки, которые были сделаны, до конца не произошло», — сказал Чистюхин.



«Не получилось создать у нас цивилизованный рынок. Люди теряют кучу денег», — признал Моисеев.



АНПФ предложила приостановить досрочные переводы пенсионных накоплений Решение принято из-за массовых случаев злоупотребления доверием граждан при досрочных переходах.

Ранее в Минфине сообщали, что в рамках разработки гарантированного пенсионного продукта, который должен заменить ИПК, россияне получат право досрочно забирать свои пенсионные накопления в сложных жизненных ситуациях.

В настоящее время граждане имеют право раз в год поменять УК или НПФ, которые управляют их пенсионными накоплениями. Однако при смене фонда или компании чаще чем раз в пять лет будущий пенсионер теряет право на накопленный за это время инвестиционный доход.

