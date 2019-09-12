Исполнение национальных проектов не поднимет темпы экономического роста до 3%, а добавит, по разным оценкам, от 0,1% до 0,6% ВВП, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.



«Исполнение нацпроектов поднимет темпы экономического роста до 3%? Нет, в нацпроектах не заложено достаточно этих мер. Как я сказал, эти меры зачастую выходят за рамки нацпроектов. По оценке разных институтов, выполнение нацпроектов добавляет экономического роста от 0,1% до 0,6% ВВП», — заявил он.

По словам Кудрина, «это не тот рывок, который позволяет превысить 3%».

«Не растут реальные доходы населения в том объеме, в котором нужно, не формируются прибыли компаний для инвестирования, не формируются доходы бюджетов для исполнения всех этих задач», — подчеркнул он.