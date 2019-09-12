Средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ) должны тратиться на проекты внутри России. Такое мнение на пресс-конференции в рамках Московского финансового форума высказал первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов. Он не исключил, что деньги могут быть направлены на финансирование проектов за рубежом, однако заявил, что в России много интересных и перспективных проектов, которые могут быть интересны с коммерческой точки зрения.

«Мы не можем отказаться от использования средств ФНБ и у себя в России, потому что у нас есть интереснейшие, шикарные проекты... У нас есть проекты в нефтехимии, строительстве газовозов, которые мы сейчас покупаем в Корее... проекты по сжижению газа», — привел пример чиновник.

По словам Силуанова, государство может поддержать крупный бизнес, участвуя на 15—20% в его проектах определенный срок.

«Это коммерческие проекты с высокой маржинальностью. Мы можем внести туда 15—20% и выйти с прибылью», — поделился он. При этом Силуанов указал, что пока не готов назвать, сколько будет потрачено средств ФНБ на поддержку экономике, поскольку предложения еще обсуждаются. «ЦБ говорит, что если мы будем тратить деньги, то придется более консервативно проводить денежно-кредитную политику», — сказал он, уточнив, что правительство не планирует поднимать указанную в законе планку в 7% от ВПВ, позволяющую тратить средства фонда.