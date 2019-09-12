В Госдуму РФ внесен законопроект о внесудебном порядке признания гражданина банкротом. Текст документа опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.



Автором инициативы выступает глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. Поправки предлагается внести в федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)».

Депутат указывает, что по данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, у 70—80% граждан-должников, вступающих в процедуру банкротства, инвентаризация не выявила имущества, с помощью которого можно погасить долги. В 2018 году число судебных решений о признании граждан несостоятельными выросло в 1,5 раза по сравнению с 2017 годом. Порядка 65—75% кредиторов ничего не получают по итогам банкротства. При этом с каждым годом количество дел о банкротстве граждан неуклонно растет.

Число реабилитационных процедур, как отмечает Николаев, уменьшается, а это значит, что доходы граждан не позволяют реструктуризировать долг. Указанное свидетельствует, что в большинстве своем судебное рассмотрение таких дел о банкротстве является трудоемким, малоэффективным и дорогостоящим.

Настоящий проект закона направлен на введение нового для российского законодательства внесудебного порядка признания гражданина банкротом. Сопровождение внесудебного порядка банкротства предлагается возложить на арбитражного управляющего, который будет обязан проверить соответствие гражданина предъявляемым законом требованиям и удостоверить данный факт. После чего он размещает сведения о возбуждении внесудебного порядка банкротства в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Отмечается, что последствия возбуждения внесудебного порядка сопоставимы с последствиями введения реструктуризации долгов, в частности прекращается начисление неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций, а также процентов по всем обязательствам гражданина. В течение года кредиторы и уполномоченные органы имеют право подать заявление о признании должника банкротом в суд в общем порядке. Также указанный срок предоставляется в целях улучшения жизненной ситуации гражданина, поиска более высокооплачиваемой работы, вступления в наследство. О возникновении указанных обстоятельств гражданин обязан сообщить арбитражному управляющему и своим кредиторам. Внесудебный порядок в данном случае прекращается. В противном случае — через год внесудебный порядок завершается наступлением банкротства гражданина в силу закона.

Документом предусматривается, что такая процедура будет осуществляться для граждан бесплатно. Вознаграждение арбитражному управляющему, а также возмещение его расходов на публикацию в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве будет выплачиваться из фонда поддержки внесудебного банкротства граждан, формируемого национальным объединением саморегулируемых организаций (СРО) арбитражных управляющих на основе взносов СРО управляющих. При этом сопровождать процедуру банкротства смогут только арбитражные управляющие, состоящие в СРО, являющейся членом национального объединения СРО, которое установит порядок и сроки выплаты вознаграждения и возмещения расходов арбитражному управляющему.

«Принятие настоящего проекта федерального закона будет способствовать снижению нагрузки на суды, повышению доступности и эффективности банкротства для граждан», — указывает глава комитета в пояснительной записке.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 октября 2020 года, за исключением отдельных положений, для которых предусмотрен иной срок вступления в силу.