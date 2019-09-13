Переводы денег между клиентами разных банков по реквизитам стали в разы быстрее, рассказали «Известиям» в банках из топ-30. Если раньше они могли идти по 10 часов, то теперь перечислить средства можно за 10 минут. Сокращение времени связано с технологической перестройкой платежной системы Банка России в июле 2018 года.

В 2019 году в России заработала Система быстрых платежей (СБП), оператором которой выступает ЦБ. Сейчас в СБП участвуют 18 банков, впоследствии их количество достигнет 100. Доля быстрых переводов с карты на карту и по СБП на российском рынке составляет примерно 55—70%.

В крупнейших банках «Известиям» рассказали, что у них комиссии за переводы не превышают 1,5%.

ЦБ напомнил о штрафах за неподключение к СБП По мнению регулятора, у участников рынка было достаточно времени.

На фоне роста переводов по номерам карты и телефона, а также более активного использования Системы быстрых платежей в Газпромбанке отмечают снижение количества переводов по реквизитам. Однако в Сбербанке заявили, что этот вид перечислений показывает положительную динамику, никаких отклонений не наблюдается.

По словам экспертов, если переводить крупную сумму денег, то выгоднее потратить время и заполнить платежное поручение. Если сумма небольшая, то быстрее и выгоднее перевести по номеру телефона. Платежи по реквизитам будут планомерно вытесняться быстрыми, но полностью не исчезнут. Переводы по реквизитам могут стать нишевым продуктом, как это произошло со стационарными телефонами после распространения мобильной связи.