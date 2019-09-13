Необходимо обязать «дочки» холдингов также отдавать 50% прибыли на дивиденды: госкорпорации часто говорят, что денег нет, потому что они получили мало от «дочек», а те направляют на дивиденды 5% прибыли, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, Минфин уже готовит такой законопроект, сообщают «Ведомости» .

По словам представителя «Газпрома», совершенно неважно, сколько дивидендов платит «дочка» и платит ли вообще, так как вся ее прибыль и так консолидируется и служит базой для расчета дивидендов материнской компании; размер дивидендов «дочки» может иметь значение, если головная структура платит деньги не по МСФО, а с другой базы.

​Минфин: дивиденды госкомпаний в 50% от прибыли необходимо еще закрепить Сейчас это закреплено решением председателя правительства.

Компания «Транснефть» платит дивиденды с нормализованной прибыли по МСФО: она не учитывает прибыли дочерних и совместно контролируемых компаний, доходы от переоценки финансовых вложений, курсовые разницы и другие параметры — при расчете дивидендов совершенно необходимо учитывать вложения в ценные бумаги и другие неденежные составляющие, например курсовые разницы, а также учитывать достаточность средств для финансирования согласованной государством инвестпрограммы, говорит представитель «Транснефти».

Остальные госкомпании платят дивиденды по МСФО.