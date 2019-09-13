На субсидирование льготной ипотечной ставки для молодых семей на Дальнем Востоке из бюджета будут выделять 5—10 млрд рублей в год начиная с 2020 года, сообщил замминистра финансов России Алексей Моисеев в кулуарах Международного банковского форума.

Поскольку программа будет запущена под конец текущего года, траты из бюджета в 2019 году будут незначительными, добавил замминистра.

Программу льготной ипотеки на Дальнем Востоке планируют запустить в ноябре-декабре Ожидается, что на первом этапе ею воспользуются 8 тыс. семей.

Участвовать в программе смогут любые банки, уточнил Моисеев.

«Мы исходим из того, что это будет организовывать «ДОМ.РФ», хотя окончательное решение по этому поводу еще не принято. Есть такой вариант, что это будет делать ФРДВ», — сказал Моисеев.