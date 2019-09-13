Ключевая проблема нашей экономики — в отсутствии бизнес-модели и устаревшей системе госуправления. Об этом на панельной дискуссии Московского финансового форума заявил глава Сбербанка Герман Греф.

«Величайший российский реформатор Александр Второй сказал, что Россией управлять несложно, но невозможно. Мне кажется, что с тех пор наши представления о системе управления не изменились. И как была проблема при Александре Втором, при Борисе Николаевиче Ельцине и при Владимире Владимировиче Путине в 2000 году, так она остается самой актуальной и ключевой», — сказал он. По словам Грефа, пытаются использовать устаревшую советскую систему управления, чтобы решать сложные современные проблемы. «Это не полетит», — заключил Греф.

Однако с этим не согласился первый вице-премьер РФ — министр финансов Антон Силуанов. По его словам, у правительства есть бизнес-модель, есть решение и есть план действий. «Национальные инфраструктурные проекты — это серьезный инструмент... Это не может не сработать», — уточнил чиновник. В то же время Силуанов признал, что для роста экономики необходимы и структурные реформы, нужно решать проблему с защитой права собственности.