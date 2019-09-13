Конечной целью действий Банка России по всем направлениям является поддержание экономического роста страны, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на Международном банковском форуме.

«Мы часто слышим обвинения, что у Центрального банка нет цели экономического роста... На самом деле, глубоко не так. По всем направлениям у нас конечной целью является поддержание экономического роста и повышение благосостояния людей», — отметила Набиуллина.

По словам главы ЦБ, обычно регулятор упрекают в том, что он не включает печатный станок, чтобы поддержать экономический рост. «Включение печатного станка и излишне дешевые деньги — они не помогут экономическому росту, а только мешают», — считает она.

По мнению председателя ЦБ, регулятор может поддержать рост путем снижения трансакционных издержек и издержек финансового посредничества, в том числе с помощью внедрения Системы быстрых платежей.

По словам главы ЦБ, банковский кредит — это важный источник развития экономики, но не единственный. «У нас не столько недостаток кредитов, если вы посмотрите долю кредитов в ВВП, мы где-то среди стран со средним уровнем банковского кредита <...> Но где у нас недостаток — это недостаток капитала и прямых инвестиций», — указала Набиуллина.