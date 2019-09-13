В низком темпе экономического роста нет ничего ужасного, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев на Международном банковском форуме.

«Мне не кажется ситуация настолько ужасной, как она может показаться. Да, действительно темпы экономического роста в этом году ниже, чем в прошлом году, и ниже, чем некоторые ожидали. Но давайте посмотрим, сколько у нас в этом году происходит так называемых (явлений. — Прим. ред.), как называется в учебниках, структурный встречный ветер», — сказал замминистра.

В частности, он подчеркнул, что снижение инфляции в России идет опережающими темпами по сравнению со снижением ключевой ставки Банком России. ЦБ в базовом сценарии прогнозирует годовую инфляцию 4—4,5% по итогам 2019 года.