Глава ВТБ Андрей Костин перечислил основные стимулы развития российской экономики: дешевые ставки, снижение налогового бремени и государственные инвестиции.

«Я думаю, что с точки зрения стимулирования за счет ставки мы где-то приходим к своему минимуму... у нас в 2014—2015 году ставка была 15—17%, сейчас она 7%», — сказал Костин на Международном банковском форуме. Он добавил, что при нормальном уровне инфляции ключевая ставка может дойти до 6%.

«Второе — это снижение налогов. Вчера на конференции было понятно, что Министерство финансов ляжет на рельсы, но не допустит каких-то изменений налоговой системы», — констатировал глава ВТБ.

«Я поэтому считаю, что третий способ — это государственные инвестиции», — продолжил Костин. Он сделал акцент на том, что нацпроекты нужно использовать для привлечения частного бизнеса. По мнению банкира, нацпроекты и другие госинвестиции могли бы «потянуть за собой» корпоративное кредитование.