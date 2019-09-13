Страховые пенсии будут проиндексированы в 2020 году на 6,6%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ.

«В 2020 году страховые пенсии будут проиндексированы на 6,6%. В свою очередь размеры социальных пенсий будут увеличены на 7%», — сказала она. Социальные выплаты ветеранов и инвалидов будут проиндексированы на 3,8%.

В материалах секретариата Голиковой говорится, что средний размер пенсий в 2020 году составит около 15 тыс. рублей, средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров — 16,4 тыс. рублей.