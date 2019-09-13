Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина согласилась вернуться к обсуждению повышения цены отсечки в бюджетном правиле, по которому нефтяные сверхдоходы бюджета перечисляются в ФНБ.



«Вы знаете, я выступала против того, чтобы мы делали очень высокую цену отсечки по нефти для бюджетного правила, а Алексей Леонидович [Кудрин. — Прим. ред.] тогда предлагал увеличить цену отсечки; я считаю, что на тот момент это (позиция ЦБ. — Прим. ред.) было правильно. Но сейчас мы накопили определенную подушку, и если уже менять ФНБ, то лучше это делать более прозрачным способом, возможно, через систему отсечки», — заявила Эльвира Набиуллина на Международном банковском форуме в Сочи.

«Бюджетное правило позволило снизить нашу зависимость от внешних шоков. Первое наше пожелание правительству — чтобы любые решения по трате ФНБ не увеличивали и не восстанавливали эту зависимость», — отметила глава ЦБ.

Согласно бюджетному правилу, в настоящее время дополнительные доходы от продажи нефти дороже 40 долларов за баррель направляются в ФНБ. Средства фонда могут вкладываться только в высоколиквидные зарубежные активы. Однако после превышения ФНБ объема в 7% ВВП правительство может вкладывать их в другие сферы. Сейчас власти обсуждают различные варианты инвестирования средств Фонда национального благосостояния.