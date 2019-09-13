Минфин России не рассматривает возможность повышения цены отсечения на нефть в рамках бюджетного правила. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов Владимир Колычев в кулуарах Московского финансового форума.

«Мы точно не рассматриваем [повышение цены отсечения]. В принципе само предложение странно услышать от Центрального банка. Это все равно, как если бы Минфин сказал: а давайте на годик повысим инфляционный таргет», — сказал Колычев. Он добавил, что Минфин проведет дополнительные консультации с ЦБ для того, чтобы понять, в чем именно заключается их предложение.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что для сохранения роли бюджетного правила и накопления Фонда национального благосостояния есть смысл обсудить повышение цены отсечения на нефть в рамках бюджетного правила.

Набиуллина призвала повысить цену отсечки в бюджетном правиле В настоящее время дополнительные доходы от продажи нефти дороже 40 долларов за баррель направляются в ФНБ.

Замминистра финансов пояснил, что не видит смысла в трате средств ФНБ в качестве альтернативы инвестированию. «Никто не рассматривает инвестиции ФНБ как трату, это именно инвестиции, и они нужны для того, чтобы повысить доходность. Если цена отсечения меняется, то средства идут в бюджет», — отметил он.

«С учетом того что происходит на мировом рынке нефти, может быть, в какой-то период нам придется думать о том, чтобы понижать эту отсечку», — добавил замминистра. Он объяснил, что если допустить наступление длительного периода цены на нефть ниже отсечки, то снижение будет неизбежно.