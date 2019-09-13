Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов назвал инвестиционное страхование жизни неплохим, но «мутным» продуктом.

«Он (продукт. — Прим. ред.) не плохой. Он мутный», — сказал представитель ЦБ журналистам на полях Международного банковского форума в Сочи.

«Мутность продукта обусловлена отсутствием объективных данных на рынке, позволяющих оценить перспективную доходность», — пояснил Швецов. По его словам, чтобы решить эту проблему, нужно накопить статистические ряды.

«Продавцы иногда вешают лапшу на уши и создают неправильные ожидания», — добавил он.