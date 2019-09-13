Минфин России проводит анализ мировых валют, в которых могут быть номинированы новые выпуски евробондов, после ввода ограничений на госдолг РФ со стороны США. Об этом сообщил журналистам глава департамента госдолга Минфина Константин Вышковский в кулуарах Московского финансового форума.

«Нужно понять, насколько это возможно [размещение евробондов в долларах], с учетом последних решений наших заокеанских друзей. Там нет слово «доллары», а есть «не в рублях». Нужно понять, что это значит», — сказал Вышковский.

По его словам, ведомство анализирует этот вопрос и проводит консультации с разными сторонами процесса размещения. «Их больше, чем эмитент и инвестор. Есть банки — плательщики, клиринговые системы, рейтинговые агентства», — пояснил глава департамента, добавив, что контакты по этому вопросу состоятся и в рамках традиционной осенней встречи Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне, которая пройдет с 14 по 20 октября.

Ранее первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия в 2020 году будет занимать в евро или юанях, а не в долларах.

В марте этого года Минфин разместил еврооблигации на 3 млрд долларов с погашением в марте 2035 года и доразместил выпуск евробондов на 750 млн евро с погашением в 2025 году. В июне Минфин доразместил выпуски еврооблигаций на 1,5 млрд долларов с погашением в 2029 году и на 1 млрд долларов с погашением в 2035 году.

